Муковозчик: большая часть тех вызовов, от которых колбасит мир, англосаксами же и создана

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Выступая перед конгрессом США, король Великобритании Карл III заметил: «Вызовы, с которыми сталкивается мир, слишком велики, чтобы какая-либо нация могла справиться с ними в одиночку».

Однако сами англосаксы никогда так не считали, особенно во времена, когда сами строили мировую империю, над которой не заходило солнце. К тому же подавляюще большая часть тех вызовов, от которых колбасит мир, англосаксами же и создана. Начиная от наркоторговли, торговли органами и оружием и заканчивая войнами по всей планете.

Однако еще лучше короля выступил президент Соединенных Штатов. Принимая Карла III в Белом доме, перед тем как отправиться в конгресс, Дональд Трамп услышал акцент в правильной британской речи. Хотя это в Америке, если уж быть справедливым, говорят по-английски с акцентом. «Предстоящее выступление короля заставит всех сильно позавидовать этому прекрасному акценту», – похвалил Карла III Дональд Трамп.