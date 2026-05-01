Авиатехника и солдатская каша – в Барановичах празднуют 75-летие авиабазы

Единственная в стране. Истребительная авиационная база, несущая круглосуточное боевое дежурство, сегодня, 1 мая, встречает гостей. Повод – 75-летие ее основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В другие дни это не место для прогулок, а режимный военный объект. На аэродроме 61-й авиабазы экипажи находятся 24 на 7. По сигналу летчики в короткие сроки должны занять место в кабине и по команде выполнить взлет. Сегодня для них торжественный момент – состоялось построение личного состава с выносом Боевого Знамени – символа воинской чести, славы и преемственности поколений.

Андрей Рогов, командир 61-й истребительной авиабазы: База действительно героическая, имеет богатый опыт. За свою историю подготовила не одну сотню пилотов, десяток командиров и генералов. Выполняла боевые пуски на учебных полигонах, как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. В кратчайшие сроки осваивала новейшую авиационную технику, новейшее вооружение и успешно его применяла.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

75 лет – это уже знаковое событие, потому что наш вид Вооруженных Сил является надежным щитом нашей страны. В системе противовоздушной обороны авиационная база занимает особое место, потому что наши летчики несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняя задачи боевого дежурства круглосуточно.

Для гостей подготовили выставку авиатехники. Можно было даже сесть за штурвал боевых самолетов. Популярностью пользовался и тир, где по мишеням стреляли из пневматической винтовки. В качестве угощений – солдатская каша и горячий чай.