Кукурузные посевы в Речицком районе займут более 20 тысяч гектаров
В эти праздничные майские выходные, как обещают синоптики, температура воздуха берет стремительный разгон, чтобы уже в понедельник преодолеть 25-градусную планку.
И это отличная новость для тех, кто работает в поле. Посевная продолжается без пауз. Аграрии используют каждый погожий день, разумеется, учитывая региональные особенности. Так, в Гомельской области сейчас сконцентрировались на кукурузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник труда в хозяйстве «Комсомольск» встречают в самом буквальном смысле: активным севом кукурузы. Локацию выбрали символичную – поля у деревни Первомайск. Под основную кормовую культуру местные аграрии отвели 1200 гектаров сельхозугодий. Треть работ уже выполнена. Несмотря на аномально холодный апрель, механизаторы не останавливались.
Дмитрий Драгун, механизатор сельхозпредприятия «Комсомольск»:
Погода холодная, но обещают потепление. Даст бог, все хорошо будет. Посеем все вовремя, и все будет прекрасно.
В хозяйстве делают ставку на сорта отечественной селекции. Сейчас основные силы сконцентрированы на зерновой группе, завершить ее сев планируют в ближайшие два дня. Условия работы легкими не назовешь – почвы здесь песчаные, с невысоким баллом плодородности. Однако это не мешает хозяйству заготавливать полуторагодовой запас кормов на сезон. Секрет прост: вносят дополнительные удобрения – жидкий азот и органику.
Виктор Воянец, директор сельхозпредприятия «Комсомольск»:
У нас 950 основного стада и 2 600 – поголовье общее. Поэтому на сегодняшний день те корма, которые у нас есть, с учетом этого поголовья хватает на полтора года. Но я думаю, что в этом году мы увеличим заготовку сенажа. Потому что задел есть.
Мы уже посеяли порядка 400 гектаров однолетних культур. В смесях овес с горохом, зернобобовых посеяли, чтобы положить качественные корма и вовремя подготовить площади, чтобы было достаточно кормов для содержания этого поголовья. Иметь продукцию, выручку производства наращивать.
Подробности в видео.