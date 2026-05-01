Кукурузные посевы в Речицком районе займут более 20 тысяч гектаров

В эти праздничные майские выходные, как обещают синоптики, температура воздуха берет стремительный разгон, чтобы уже в понедельник преодолеть 25-градусную планку. И это отличная новость для тех, кто работает в поле. Посевная продолжается без пауз. Аграрии используют каждый погожий день, разумеется, учитывая региональные особенности. Так, в Гомельской области сейчас сконцентрировались на кукурузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник труда в хозяйстве «Комсомольск» встречают в самом буквальном смысле: активным севом кукурузы. Локацию выбрали символичную – поля у деревни Первомайск. Под основную кормовую культуру местные аграрии отвели 1200 гектаров сельхозугодий. Треть работ уже выполнена. Несмотря на аномально холодный апрель, механизаторы не останавливались. Дмитрий Драгун, механизатор сельхозпредприятия «Комсомольск»:

Погода холодная, но обещают потепление. Даст бог, все хорошо будет. Посеем все вовремя, и все будет прекрасно.