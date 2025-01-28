Почему пропадает обоняние? Врач рассказала о частых причинах аносмии

Обоняние – это одно из пяти основных органов чувств, которое отвечает за восприятие запахов. Это сложный процесс, который начинается с попадания молекул запаха в носовые проходы. Специальные рецепторы реагируют на эти молекулы, передавая сигналы в мозг, который дает нам возможность распознать различные ароматы. Аносмия – это состояние, которое представляет собой частичную или полную потерю обоняния.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Самая частая причина снижения либо отсутствия обоняния – это отек носовой полости в результате вирусной инфекции либо аллергической ситуации, так называемого аллергического ринита, который затрудняет продвижение воздуха вместе с пахучими веществами. Такое состояние может длиться на протяжении нескольких недель.

Удары или травмы головы могут повреждать нервы или зоны мозга, ответственные за обоняние. Даже небольшие повреждения могут привести к временной или долговременной утрате способности различать запахи. Еще одна частая причина аносмии – аллергия. Реакция на пыльцу, пыль, плесень или другие вещества могут вызывать воспаление в носовой полости и затруднять обоняние. Это состояние часто усугубляется сезонными изменениями. Алеся Голубенко:

Более длительные симптомы снижения обоняния наблюдаются при повреждении обонятельных рецепторов и нейронов. Это чаще всего связано с воздействием каких-то вирусных агентов либо токсинов. Самый яркий пример – это коронавирусная инфекция, которая дала нам познакомиться с такой симптоматикой.

Анатомические особенности, такие как искривление носовой перегородки или полипы, могут препятствовать нормальному прохождению воздуха через носовые проходы и нарушать обоняние. Вдыхание химических веществ или определенных лекарств также может негативно влиять на обонятельные функции. Алеся Голубенко:

Одна из важнейших причин, которая достаточно редко встречается, тем не менее нужно помнить о ней, – это поражение центрального аппарата, анализирующего обоняние. Это уже проблема неврологическая. Если наблюдается снижение обоняния и лор исключается свои причины, то всегда порекомендуют обратиться к неврологу для дальнейших дообследований центральной нервной системы, головного мозга.

Потеря обоняния может затруднять возможность наслаждаться пищей, что в свою очередь может повлиять на аппетит и общее состояние здоровья. Еда теряет свою привлекательность, когда мы не можем чувствовать ее вкус в полном объеме. Аносмия может значительно влиять и на эмоциональное состояние человека. Исследования показывают, что потеря обоняния связана с повышенным уровнем тревожности. Поэтому так важно вовремя обратиться к врачу для диагностики такого состояния.