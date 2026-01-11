6 тыс. лопат и более 4,5 тыс. дворов! Усиленный режим. Вся правда о работе столичных коммунальщиков

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Смотрю на героические отчеты в соцсетях и думаю, вот бы мы так внимательны и добры к друг другу были всегда, а не только когда «Улли» или его собратья приходят. А то чуть что не так – палками готовы забить коммунальные службы, которые должны, нет, обязаны, сию же секунду убрать, покосить, мы же платим. Может, потаскав лопаты или даже снегоуборочные машинки, поймут, что не так уж и много.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»: Средняя заработная плата рабочих по комплексной уборке по итогам работы за 2025 год составила 1700 рублей. При этом, конечно, в такие обильные снегопады мы стимулируем рабочих по комплексной уборке, мотивируя их тем, что будут премиальные доплаты за работу, за время, которое проведено на работе, это длительный период, потому что, к примеру, техника во дворовых территориях перешла в круглосуточный режим.

Марина Толстик:

И, соответственно, рабочие по комплексной уборке работают в усиленном режиме. В зимний период в городе Минске подлежит уборке территории от снега более 4,5 тысячи дворовых территорий. Ежедневно на уборку дворовых территорий задействуется порядка 1,5 тысячи рабочих по комплексной уборке. И, конечно, имеются способы уборки территории от снега. Традиционным является ручная лопата. Это классический способ уборки территории на этот период. Для предприятия системы жилищно-коммунального хозяйства закуплено порядка 6 тысяч лопат. У лопат, конечно, есть свои плюсы и минусы.

Из плюсов можно отметить то, что это доступность. Конечно, есть свои минусы. Это время, затраченное на уборку территории, но и сам физический труд, который требуется для уборки лопатой территории от снега. В последние годы мы переходим при уборке территории от снега от ручного труда к механизированному. Процентов 40 в целом от парка, который преимущественно привлекается для уборки территории от снега, это малая механизация. Это, наверное, начальная стадия, на которой находятся все предприятия системы жилищно-коммунального хозяйства. Так как время, которое требуется для уборки, гораздо сокращается.

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