Войны на религиозной основе. Почему представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке?

Из общего опыта мы уяснили, как акулы, сильные мира сего, покушаются на тех, кто, если не истекает кровью, то вот-вот, из-за внутреннего раздрая и неустойчивости, напорется на обостренный угол. Поводов для внутреннего недовольства может быть масса. От бытовых до чувствительных и сложных. Языковой вопрос, национальный, межконфессиональный, сообщили в программе «Суровый взгляд». Религий в мире сотни. Самые распространенные – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Каждый человек находит в них что-то свое, молится своим высшим силам. Только одни люди ищут в вероисповедании мир, а другие – войну.

Визуализируя религиозные конфликты, первое, что приходит на ум – крестовые походы. XI век, тысячи рыцарей шли освобождать Святую Землю. Прошло много времени, и, казалось, весь мир уже поделен, центры вероисповеданий распределены, да и выбор, в кого верить, есть у каждого и даже законодательно во многих странах закреплен. Значит, и войны на религиозной основе пережитки прошлого? Но нет. Представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке. И сейчас кадры не для слабонервных.

Это зрелище, переносящее как будто в средние века, вполне себе картинка нашей реальности. Застарелые конфликты вновь разгораются по всему миру. Войны в Судане, где столкнулись интересы христиан и мусульман. Исламизация в Чечне, которая привела к боевым действиям. Шииты и сунниты в Ираке. Сирия. И список продолжать можно долго. Да только за фасадом религиозного противостояния, особенно сегодня, скрываются совсем иные цели. Политические амбиции, экономические проблемы.