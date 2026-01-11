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Войны на религиозной основе. Почему представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке?

11 января 2026 18:39
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Из общего опыта мы уяснили, как акулы, сильные мира сего, покушаются на тех, кто, если не истекает кровью, то вот-вот, из-за внутреннего раздрая и неустойчивости, напорется на обостренный угол. Поводов для внутреннего недовольства может быть масса. От бытовых до чувствительных и сложных. Языковой вопрос, национальный, межконфессиональный, сообщили в программе «Суровый взгляд».

Религий в мире сотни. Самые распространенные – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Каждый человек находит в них что-то свое, молится своим высшим силам. Только одни люди ищут в вероисповедании мир, а другие – войну. 

Войны на религиозной основе. Почему представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке?-2

Визуализируя религиозные конфликты, первое, что приходит на ум – крестовые походы. XI век, тысячи рыцарей шли освобождать Святую Землю. Прошло много времени, и, казалось, весь мир уже поделен, центры вероисповеданий распределены, да и выбор, в кого верить, есть у каждого и даже законодательно во многих странах закреплен. Значит, и войны на религиозной основе пережитки прошлого? Но нет. Представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке. И сейчас кадры не для слабонервных. 

Войны на религиозной основе. Почему представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке?-4

Это зрелище, переносящее как будто в средние века, вполне себе картинка нашей реальности. Застарелые конфликты вновь разгораются по всему миру. Войны в Судане, где столкнулись интересы христиан и мусульман. Исламизация в Чечне, которая привела к боевым действиям. Шииты и сунниты в Ираке. Сирия. И список продолжать можно долго. Да только за фасадом религиозного противостояния, особенно сегодня, скрываются совсем иные цели. Политические амбиции, экономические проблемы.

Войны на религиозной основе. Почему представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке?-6

Дмитрий Безнюк, профессор кафедры религиоведения Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ:
Религиозные конфликты религиозными по причине являются редко. То есть я верю в такого, ты веришь в такого, поэтому мы будем бить друг другу физиономии. Это бывает крайне редко. Чаще всего такая ненависть религиозная, она есть оформление к чему-то более глубинному. Мой любимый пример – это Судан, Южный и Северный, когда гражданская война, конфессионально окрашенная, но если вы поскребете, вам становится ясно, что ребята просто делят нефть и территорию.

Возможны ли религиозные войны в Европе и США? Мнение экспертов.

# Религия # Дмитрий Безнюк

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