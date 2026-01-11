Возможны ли религиозные войны в Европе и США? Мнение экспертов

Из общего опыта мы уяснили, как акулы, сильные мира сего, покушаются на тех, кто, если не истекает кровью, то вот-вот, из-за внутреннего раздрая и неустойчивости, напорется на обостренный угол. Поводов для внутреннего недовольства может быть масса. От бытовых до чувствительных и сложных. Языковой вопрос, национальный, межконфессиональный, сообщили в программе «Суровый взгляд». Религий в мире сотни. Самые распространенные – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Каждый человек находит в них что-то свое, молится своим высшим силам. Только одни люди ищут в вероисповедании мир, а другие – войну. Войны на религиозной основе. Почему представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке? Читайте здесь.

Но почему в одних странах под маской религии можно устроить бунт, а в других не работают такие методы?

Андрей Лазуткин, политолог:

Всю нашу историю эти противоречия, они камуфлируют, как правило, разборки за жизненное пространство, за какой-то ресурс, который делили в том или ином веке. Если брать любой религиозный конфликт, там всегда есть этот элемент. То есть замещаются нормальные проповедники или лидеры мнений традиционной конфессии какими-то более радикальными, и вот они уже устраивают какую-то резню.

И такие столкновения часто отличаются особой жестокостью. Играя на чувствах, обычных людей вовлекают в столкновения не за деньги, не за ресурсы, а просто за священную идею в корыстных целях.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Не религия воинственная. Религия всегда учит добру. Она всегда предрасполагает к тому, что любите друг друга, помогайте друг другу, но появляются в то же время и течения, то есть мы говорим стимул или направление. И опять-таки вот этим расколом пользуются страны Запада для того, чтобы разделять, стравливать и властвовать, как было написано в свое время у Никколо Макиавелли в его произведении «Государь». Сегодня наиболее горячие точки столкновения сосредоточены на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но новые очаги могут появиться и в других странах, даже самых, на первый взгляд, цивилизованных. Есть все предпосылки.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Религиозное противостояние возможно, кстати, и в Европе, потому что сегодня Европа насыщена мигрантами. Иная цивилизационная парадигма сегодня устанавливается в европейских странах. Поэтому трение между коренным населением и уже мигрантами, которые исповедуют в том числе и радикальные религиозные формы, оно усилится. Есть определенные сложности и в Соединенных Штатах Америки, потому что различные экстремистские, религиозные группы, радикалы джихадистского толка и там присутствуют.

И пока мир штормит, Беларусь во всей этой геополитической картине со своим уникальным кейсом, который может стать основой или памяткой для действий во многих уголках планеты. В нашей стране 25 конфессий живут в мире и согласии. Конечно, роль в такой стабильности играют исторические корни, но главное – государственная политика. Мы уважаем, слышим и живем вместе сегодня. Но гарантированно ли так будет завтра?