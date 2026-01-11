Возможны ли религиозные войны в Европе и США? Мнение экспертов
Из общего опыта мы уяснили, как акулы, сильные мира сего, покушаются на тех, кто, если не истекает кровью, то вот-вот, из-за внутреннего раздрая и неустойчивости, напорется на обостренный угол. Поводов для внутреннего недовольства может быть масса. От бытовых до чувствительных и сложных. Языковой вопрос, национальный, межконфессиональный, сообщили в программе «Суровый взгляд».
Религий в мире сотни. Самые распространенные – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Каждый человек находит в них что-то свое, молится своим высшим силам. Только одни люди ищут в вероисповедании мир, а другие – войну.
Войны на религиозной основе. Почему представители одной конфессии преследуют других даже в XXI веке? Читайте здесь.
Но почему в одних странах под маской религии можно устроить бунт, а в других не работают такие методы?
Андрей Лазуткин, политолог:
Всю нашу историю эти противоречия, они камуфлируют, как правило, разборки за жизненное пространство, за какой-то ресурс, который делили в том или ином веке. Если брать любой религиозный конфликт, там всегда есть этот элемент. То есть замещаются нормальные проповедники или лидеры мнений традиционной конфессии какими-то более радикальными, и вот они уже устраивают какую-то резню.
И такие столкновения часто отличаются особой жестокостью. Играя на чувствах, обычных людей вовлекают в столкновения не за деньги, не за ресурсы, а просто за священную идею в корыстных целях.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Не религия воинственная. Религия всегда учит добру. Она всегда предрасполагает к тому, что любите друг друга, помогайте друг другу, но появляются в то же время и течения, то есть мы говорим стимул или направление. И опять-таки вот этим расколом пользуются страны Запада для того, чтобы разделять, стравливать и властвовать, как было написано в свое время у Никколо Макиавелли в его произведении «Государь».
Сегодня наиболее горячие точки столкновения сосредоточены на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но новые очаги могут появиться и в других странах, даже самых, на первый взгляд, цивилизованных. Есть все предпосылки.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Религиозное противостояние возможно, кстати, и в Европе, потому что сегодня Европа насыщена мигрантами. Иная цивилизационная парадигма сегодня устанавливается в европейских странах. Поэтому трение между коренным населением и уже мигрантами, которые исповедуют в том числе и радикальные религиозные формы, оно усилится. Есть определенные сложности и в Соединенных Штатах Америки, потому что различные экстремистские, религиозные группы, радикалы джихадистского толка и там присутствуют.
И пока мир штормит, Беларусь во всей этой геополитической картине со своим уникальным кейсом, который может стать основой или памяткой для действий во многих уголках планеты. В нашей стране 25 конфессий живут в мире и согласии. Конечно, роль в такой стабильности играют исторические корни, но главное – государственная политика. Мы уважаем, слышим и живем вместе сегодня. Но гарантированно ли так будет завтра?
Гарантий, конечно, никто дать не может, тем более нам. Два государственных языка, 25 конфессий, открытость миру. Но мы можем приложить все усилия к тому, чтобы и дальше так было. Миротворчество – это не столько про попытки помирить кого-то с кем-то, это про недопущение войны и конфликтов в принципе.