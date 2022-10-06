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15 лет и 300 базовых штрафа. Сотрудник БелЖД убеждал коллег совершить теракт

06 октября 2022 07:26
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Новости Беларуси. Убеждал коллег совершить теракт на железной дороге. Итог – 15 лет лишения свободы. 50-летний экс-сотрудник Витебского отделения БелЖД, придерживаясь радикальных экстремистских взглядов, в феврале 2022 года придумал план теракта на железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

15 лет и 300 базовых штрафа. Сотрудник БелЖД убеждал коллег совершить теракт-1

Мужчина в силу профессиональных обязанностей четко осознавал, что его преступные действия повлекут крушение составов и гибель людей, но не отказывался от задумки. Более того, фигурант активно искал возможность все же осуществить теракт.  

15 лет и 300 базовых штрафа. Сотрудник БелЖД убеждал коллег совершить теракт-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Он предлагал привести в негодность средства телефонной телеграфной связи, коммутационный сервер и программный коммутатор. Все это используется для обеспечения безопасного движения железнодорожного транспорта. По замыслу фигуранта, необходимо было вывести оборудование из строя, что приведет к катастрофе. В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый разжигал социальную вражду в интернете на почве проведения Российской Федерацией специальной военной операции. И призывал пользователей к травле граждан соседнего государства. Следователями проведен колоссальный объем работы по сбору и анализу доказательств вины мужчины.  

15 лет и 300 базовых штрафа. Сотрудник БелЖД убеждал коллег совершить теракт-7

По результатам расследования, его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса. Приговором суда мужчина признан виновным: 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 базовых величин.  

# Уголовное законодательство # общество # Сергей Кабакович # Фотофакт

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