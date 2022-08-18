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Лидер по намолоту – Минская область. Сколько уже собрали зерна белорусские аграрии?

18 августа 2022 06:58
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Новости Беларуси. Меньше трети до заветной цели. Белорусские аграрии убрали зерно более чем с 70 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес общереспубликанского каравая составляет более 5 миллионов 700 тысяч тонн. Три региона страны преодолели знаковый миллионный рубеж – Минский, Брестский и Гродненский. Аграрии Брестской области приближаются к окончанию массовой уборки зерновых. А лидером по намолоту является Минская область. В центральном регионе есть свои герои жатвы. 17 августа чествовали четырехтысячников в Дзержинском и Клецком районах. Примечательно, что молодые люди уже не первый раз ставят рекорд.

Лидер по намолоту – Минская область. Сколько уже собрали зерна белорусские аграрии?-1

Хлеборобы страны стремятся завершить жатву в самые короткие сроки, и ударные темпы приносят ощутимый результат. Тяжелый колос и более высокая урожайность, чем в 2021-м, позволят обеспечить продовольственную безопасность. Страна рассчитывает на 10 миллионов тонн зерна. И промежуточные результаты уборочной говорят о том, что поставленная планка будет достигнута.

«Не обижают и премии дают». Что мотивирует белорусских аграриев работать от зари до зари, читайте здесь.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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