Рыженков: роль БРИКС как опоры многополярного мира становится критически важной

Беларусь видит в БРИКС стратегическую платформу будущего. Об этом, выступая на расширенной сессии саммита объединения, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, который в Рио-де-Жанейро находится по поручению Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впервые после получения статуса государства-партнера при БРИКС принимает участие в саммите глав государств объединения. В Бразилии прозвучало предложение нашей страны стать логистическим хабом Евразии с применением передовых технологий. Министр иностранных дел Максим Рыженков выступил с четким посылом: Беларусь готова работать с БРИКС, вместе строить многополярный и справедливый мир и поддерживает переход на расчеты в национальных валютах, создание независимой финансовой системы. Как раз над этим сейчас и работают страны БРИКС. Они также выступают за реформу Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда.

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии:

Чтобы отразить наш экономический вес, голоса стран БРИКС в МВФ должны составлять не менее 25 %, а не 18 %, как сейчас. Там, где договоренности продолжают давать сбои, Новый банк развития может послужить уроком управления.

Заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС Беларусь уже официально подала. Это серьезный шаг вперед, отмечают аналитики. На данном этапе в БРИКС входят 10 стран, отношения между которыми строятся на принципах невмешательства, равенства, многополярности финансовых отношений и взаимной выгоды.