Кремль отреагировал на заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС

Кремль ответил на заявление лидера Штатов Дональда Трампа о возможном введении тарифов против стран, входящих в БРИКС. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обратила внимание на его слова. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа», – сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп пригрозил ввести 10-процентные тарифы против стран, проводящих, по его словам, «антиамериканскую» политику. Саммит БРИКС состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро в более широком составе, который включает новые государства и партнеров объединения.