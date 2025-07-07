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Кремль отреагировал на заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС

07 июля 2025 11:15
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Кремль отреагировал на заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС-0

Кремль ответил на заявление лидера Штатов Дональда Трампа о возможном введении тарифов против стран, входящих в БРИКС. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обратила внимание на его слова. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа», – сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп пригрозил ввести 10-процентные тарифы против стран, проводящих, по его словам, «антиамериканскую» политику. Саммит БРИКС состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро в более широком составе, который включает новые государства и партнеров объединения.

Трамп пригрозил странам 10-процентными пошлинами за поддержку БРИКС

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

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