Белорусские батутисты завоевали три награды на третьем этапе Кубка мира

Белорусские батутисты показали достойные результаты на третьем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, завоевав три медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, золото в свой актив внес двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович. Соотечественник набрал за финальную программу 66,037 балла, и не оставил шансов соперникам. Еще один белорус Андрея Буйлов стал бронзовым призером. Среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась наша Екатерина Ершова, в активе гимнастки 58,060 балла.