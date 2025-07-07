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Белорусские батутисты завоевали три награды на третьем этапе Кубка мира

07 июля 2025 10:53
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Белорусские батутисты показали достойные результаты на третьем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, завоевав три медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, золото в свой актив внес двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович. Соотечественник набрал за финальную программу 66,037 балла, и не оставил шансов соперникам. Еще один белорус Андрея Буйлов стал бронзовым призером. Среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась наша Екатерина Ершова, в активе гимнастки 58,060 балла.

# Батут

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