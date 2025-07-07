Мощный шторм обрушился на Милан после изнуряющей жары

На 63-летнюю женщину, которая возвращалась с прогулки, упало дерево. Двое ее пожилых спутников получили ранения и были госпитализированы. Непогода затронула и другие регионы Италии. Спасатели сообщили, что на данный момент ликвидировали около 50 чрезвычайных ситуаций, еще 37 остаются нерешенными. Основные проблемы – поваленные деревья, затопленные подвалы и сорванные ветром рекламные щиты. Метеорологи сообщают, что подобные штормы ожидают не только Италию. Фронт нестабильности, который пришел из Северной Европы, в сочетании с раскаленным воздухом на Юге, создают угрозу штормовых воронок, которые могут наносить непоправимые последствия.