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Мощный шторм обрушился на Милан после изнуряющей жары

07 июля 2025 10:42
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Мощный шторм обрушился на Милан после изнуряющей жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось без жертв.

Мощный шторм обрушился на Милан после изнуряющей жары-2

На 63-летнюю женщину, которая возвращалась с прогулки, упало дерево. Двое ее пожилых спутников получили ранения и были госпитализированы. Непогода затронула и другие регионы Италии. Спасатели сообщили, что на данный момент ликвидировали около 50 чрезвычайных ситуаций, еще 37 остаются нерешенными. Основные проблемы – поваленные деревья, затопленные подвалы и сорванные ветром рекламные щиты. Метеорологи сообщают, что подобные штормы ожидают не только Италию. Фронт нестабильности, который пришел из Северной Европы, в сочетании с раскаленным воздухом на Юге, создают угрозу штормовых воронок, которые могут наносить непоправимые последствия.

# Природные явления

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