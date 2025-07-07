Трамп пригрозил странам 10-процентными пошлинами за поддержку БРИКС

Тем временем на Западе саммит в Бразилии послужил триггером к негативным высказываниям и даже угрозам в отношении стран-участников БРИКС. Так, Дональд Трамп предупредил, что намерен ввести новые торговые ограничения для тех государств, которые поддерживают политику объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне этих заявлений вспоминаются и более ранние угрозы Трампа, например, о введении стопроцентных пошлин против стран БРИКС, если те попытаются создать валюту, конкурирующую с долларом. При этом подобные шаги Трампа идут вразрез с позицией Министров финансов стран БРИКС, которые ранее выразили обеспокоенность тем, что подобные меры США подрывают стабильность мировой экономики. Ситуация усугубляется и тем, что действие введенной в апреле 90-дневной «тарифной передышки» для ряда торговых партнеров Америки истекает уже 9 июля. Она была введена, чтобы предоставить время странам на заключение тарифных соглашений с США.

Однако 7 июля администрация Трампа заявила о продлении тарифного тайм-аута до 1 августа. А уже сегодня Штаты начнут уведомлять другие государства о дальнейших условиях двусторонней торговли, чтобы подтолкнуть страны поскорее сесть за стол переговоров. Эти действия лишь подчеркивают, что Белый дом, кажется, не выходит из состояния перманентной торговой войны, используя любой предлог для создания новых экономических барьеров.