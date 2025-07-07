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Аким Гнедчик занял 7 место на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью

07 июля 2025 10:55
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Белорусские спортсмены остались без наград заключительного этапа Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале нашу страну представляли четыре атлета. Аким Гнедчик достойно прошел полосу препятствий, также показал седьмой результат в фехтовании и десятое время в плавании. Однако выступление в лазер-ране подвело, лидер национальной команды финишировал седьмым, уступив 30 секунд бронзовому призеру. Еще один наш соотечественник Владислав Мелкозеров занял 13-е место.

Что касается женщин, то Анастасия Малашенока остановилась в шаге от десятки сильнейших, а Виолетта Гуреева расположилась на 13-й строчке.

# Спортивные соревнования

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