Аким Гнедчик занял 7 место на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью

Белорусские спортсмены остались без наград заключительного этапа Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в египетской Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале нашу страну представляли четыре атлета. Аким Гнедчик достойно прошел полосу препятствий, также показал седьмой результат в фехтовании и десятое время в плавании. Однако выступление в лазер-ране подвело, лидер национальной команды финишировал седьмым, уступив 30 секунд бронзовому призеру. Еще один наш соотечественник Владислав Мелкозеров занял 13-е место.

Что касается женщин, то Анастасия Малашенока остановилась в шаге от десятки сильнейших, а Виолетта Гуреева расположилась на 13-й строчке.