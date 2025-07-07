Арина Соболенко уверенно прошла в четвертьфинал Уимблдонского турнира

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Особенно на траве ее стиль игры может быть очень сложным. Когда удары замедляются и тебе приходится очень низко приседать и много работать ногами. Да, это раздражает. Но я сталкивалась со многими сложными игроками. Думаю, для меня главное – не торопиться и не расстраиваться из-за ее игры, а сосредоточиться на себе. Знаю, что, если сосредоточусь на себе и буду бороться за каждое очко, у меня достаточно разнообразия, чтобы справляться с этими сложными ударами.. Думаю, все мы мечтаем об одном и том же: выиграть Уимблдон. Я еще не достигла этого. Здесь у меня было много разочарований. Поэтому я искренне надеюсь, что когда-нибудь смогу это испытать.