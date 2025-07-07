Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно прошла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В матче 1/8 белоруска нанесла поражение бельгийке Элизе Мертенс, обыграв ее в двух сетах – 6:4, 7:6. Встреча продолжалась 1 час и 37 минут. За это время наша прима совершила 6 подач навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из 8, и допустила 1 двойную ошибку. Следующей соперницей Соболенко за выход в полуфинал станет немка Лаура Зигемунд.
Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):
Особенно на траве ее стиль игры может быть очень сложным. Когда удары замедляются и тебе приходится очень низко приседать и много работать ногами. Да, это раздражает. Но я сталкивалась со многими сложными игроками. Думаю, для меня главное – не торопиться и не расстраиваться из-за ее игры, а сосредоточиться на себе. Знаю, что, если сосредоточусь на себе и буду бороться за каждое очко, у меня достаточно разнообразия, чтобы справляться с этими сложными ударами.. Думаю, все мы мечтаем об одном и том же: выиграть Уимблдон. Я еще не достигла этого. Здесь у меня было много разочарований. Поэтому я искренне надеюсь, что когда-нибудь смогу это испытать.