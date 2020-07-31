«В сентябре будут отключения по сетям». Как идёт подготовка к отопительному сезону

Специалисты контролирующих служб еженедельно мониторят по тринадцати основным показателям – от испытаний и замены тепловых сетей до ремонта кровель и стыков стеновых панелей. Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Был разработан график, он согласован на всех уровнях. На сегодня из 96 участков магистральных тепловых сетей уже выведено на вчерашний день 51 на сегодняшний уже 60.

Александр Моисеенко, и.о. заместителя директора КУП «ЖКХ Партизанского района г. Минска»:

Выявляются дефекты системы отопления, т. е. где-то запорная арматура вышла из строя в результате эксплуатации. Перечень необходимых мероприятий дополнен работами по техобслуживанию дымовых и вентиляционных каналов в квартирах с газовым оборудованием. Также изменена очередность включения отопления. По-прежнему предусматривается три очереди, при этом в состав первой включены гостиницы. В списки второй очереди добавились театры и общегородские бани. Александр Моисеенко:

Если среднесуточная температура ниже восьми градусов в течение пяти дней, то тогда принимается решение о запуске отопления, чтобы в квартирах не ощущался дискомфорт.

Что касается жилфонда страны, то 153 котельные уже получили паспорта готовности. На тепловых узлах проводят завершающие этапы подготовки к отопительному сезону.

Один из таких тепловых пунктов расположен в высотке на Партизанском проспекте. Все приборы автоматические, однако постоянно находятся под присмотром мастера. Отсюда горячая вода расходится по квартирам, а их больше сотни. Николай Нарчук, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений КУП «ЖЭУ-3 Партизанского района г. Минска»:

Вовремя включить, открыть задвижки, дать тепло людям и все. Летом подготавливаем, зимой проблем нет.

Андрей Жешко:

В мае отключений не было, поэтому заранее хочу предупредить, что в сентябре будут отключения по сетям, потому что с мая часть сетей мы перенесли и смогли уместить в июне, в июле разнести, но большая часть сетей не могли физически куда-то вместить.