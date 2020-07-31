Бухгалтеры, повара и врачи. Кого чаще всего ищут наниматели в Минске

На 1 июля 2020 года наниматели в службе занятости зарегистрировали 16 тысяч вакантных мест, 58% из которых приходится на рабочие специальности. В топе самых востребованных: продавцы – их разыскивают 382 нанимателя, повар – 363 вакантных места, а также водитель авто – 257.

Алла Максименко, начальник отдела по работе с нанимателями управления занятости комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Ежедневно порядка 40 нанимателей предоставляют более четырехсот вакансий, вакансии размещаются в общереспубликанском банке вакансий, и любой желающий гражданин республики может ознакомиться с этой информацией. У соискателей есть очень хорошая возможность посредством участия в электронных ярмарках вакансий, на электронных площадках ознакамливаться с имеющими вакансиями. Электронные ярмарки вакансий в текущем году мы проводим еженедельно по четвергам с 10 до 12 часов.

Также столица активно разыскивает медиков: медсестры, врачи-специалисты, фельдшеры, фармацевты, провизоры. По-прежнему есть довольно много вакансий для инженеров-программистов. В целом с января по июнь в службу занятости обратились около 7 тысяч человек, большая часть из которых успешно трудоустроилась. Для тех, кто хочет опробовать новую сферу, также двери открыты – 123 человека в этом году прошли обучение и нашли работу мечты.

Алла Максименко:

В основном обучение происходит по рабочим профессиям. Конечно, особое внимание уделяется обучению под заказ, т. е. обучение с гарантированным трудоустройством. Группы на обучение у нас формируются в течение всего года, в начале августа мы планируем обучать по программе «Предпринимательская деятельность». Это те граждане, которые планируют организовать собственное дело. А также планируется обучение операторов станков с программным обеспечением.

Не отстает по показателям трудоустройства и ведущее предприятие страны – МАЗ. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу каждого предприятия, однако производство большегрузной техники работало, как часы. Потерь сотрудников не было, наоборот, преумножилось их число. К слову, сейчас на предприятии помимо основного поиска сотрудников – аншлаг: молодые специалисты стремятся опробовать свою первую в жизни работу на практике.

Александр Кривицкий, заместитель начальника цеха по новой технике ОАО «МАЗ»:

На заводе рассматривается более 600 вакансий: слесари механико-сборочных работ, станочники широкого профиля, токари, токари-револьверщики. Мы рассматриваем, конечно, высококвалифицированных рабочих, но также и нуждаемся в людях, которые не обладают высокой квалификацией. У нас есть свой отдел подготовки кадров, где мы сможем обучить человека профессиям, которые на данный момент востребованы.

15 лет работы на заводе. Машиностроение для Александра Владимировича – не просто работа, но и хобби. Он с уверенностью может сказать: рабочая специальность – путь настоящего мужчины, к тому же весьма перспективный. Юрий Комшаков, начальник отдела по работе с рабочими кадрами ОАО «МАЗ»:

В детстве нравилось заниматься с автомобилями, грубо говоря, ковыряться, что-то делать, ремонтировать, ну, и появилась любовь к автотехнике. Начинал работать слесарем, три года отработал, потом поступил учиться и три года отработал мастером, потом ведущим инженером, начальником смены 5 лет, потом замначальника цеха, ну, вообще пока работаем.