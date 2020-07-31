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Обновлённое здание медроты открыли в учебном центре в Печах

31 июля 2020 09:07
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Новости Беларуси. Новоселье в учебном центре в Печах. Здесь открылось обновленное здание медицинской роты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлённое здание медроты открыли в учебном центре в Печах-1

Медперсонал получил не только отремонтированные помещения, но самое современное оборудование. В четырехэтажном корпусе разместились приемно-поликлиническое и госпитальное отделения, медицинский пункт, санитарно-эпидемиологическая лаборатория, отделение медицинского снабжения и аптека.

Обновлённое здание медроты открыли в учебном центре в Печах-4

Помимо рентгеновских аппаратов, УЗИ, эндоскопического и стоматологического кабинетов, медицинская рота оснащена оборудованием ЭКГ, цифровым дыхательным анализатором – аспиратором. В амбулаторных условиях врачи медроты могут оказать и хирургическую помощь.

Обновлённое здание медроты открыли в учебном центре в Печах-7

Владислав Будик, начальник 72-го гвардейского ОУЦ:
Открыли медицинскую роту. Это позволило нам увеличить стационар на 40 коек, увеличить прием амбулаторных больных. Причем сегодня новое здание медицинской роты позволяет разделить потоки стационарных и амбулаторных больных. Современное диагностическое оборудование позволяет выявлять на ранней стадии заболеваемость. Установленные новые аппараты позволяют лечить и ставить в строй наших военнослужащих.

Обновлённое здание медроты открыли в учебном центре в Печах-10

Останавливаться на достигнутом в 72-м учебном объединенном центре в Печах не намерены. Сейчас здесь продолжается комплексное благоустройство военного городка.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владислав Будик # Фотофакт

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