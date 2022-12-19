500 живых ёлок продадут в Дзержинском районе. Выяснили точные цены на все варианты

Новости Беларуси. В лесничествах Дзержинского района стартовали елочные базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ассортименте традиционно ели, сосны, а также деревья в кадках. Стоимость новогодних красавиц остается на уровне 2021 года. Цена будет зависеть от размера ели или сосны. В Дзержинском районе выращиванием новогодних деревьев занимается Негорельский учебно-опытный лесхоз. Этой зимой в питомнике под реализацию выделено более 500 пушистых красавиц.

Максим Ярошук, начальник питомника Негорельского учебно-опытного лесхоза:

Если до полуметра ЗКС – 6,60 рубля, если выше (до метра) – это 9,90 рубля. А выше (метр-полтора в контейнере) – 19,80 рубля. Если брать срезанные, то по метр где-то 12 рублей. Если уже выше (метр-полтора) – 15 рублей. Два-три метра у нас по 30 рублей. И есть по 45 рублей.