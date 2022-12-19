Как снять трендовый ролик для TikTok? Узнали воспитанники детского дома на мастер-классе от «Марк Формэль»

Новости Беларуси. Предновогодние дни – еще один повод уделить внимание детям, в особенности тем, кто по разным причинам так нуждается в поддержке, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Акция «Наши дети» уже стала доброй традицией. Ее главные участники – воспитанники детских домов, интернатов, маленькие пациенты больниц. К праздничной эстафете присоединяются буквально в каждом уголке нашей страны. Предлагаем отправится на производственную площадку «Марк Формэль», где дали старт «Марафону добра».

Верить в чудеса и исполнение самых заветных желаний, особенно в канун Нового года, хочется всем. Тем более детям. А мы, взрослые, для них настоящие волшебники. Потому чуточку усердия и душевного тепла – и вуаля, «Марафон добра» уже помогает посмотреть на мир более счастливыми глазами.

Екатерина Ворончук, директор департамента маркетинга ООО «Марк Формэль»:

Благотворительная помощь – это всегда хорошо. Когда мы к этому мероприятию готовились, то я учредителям говорила, что это, на самом деле, наверное, главное мероприятие года.

Сколько вяжется один носок? Просто ли нарисовать футболку мечты? И как снять трендовый ролик для TikTok? Воспитанники детского дома № 3 ответы на вопросы искали лично. Причем не только в творческой мастерской «Марк Формэль».

Давайте первый я! Мне понравилось, как шьют одежду, шьют носки. Рисовать понравилось, веселиться.

– Мне понравилось очень сильно рисовать на майках.

– А что ты нарисовал?

– Елочку и ежика нарисовал. «Марафон добра» – далеко не единственный проект «Марк Формэль». Среди потока бизнес-идей всегда находится место и благотворительности.

Елена Ткаченко, директор ООО «Марк Формэль»:

В 2023 году мы планируем, что наши объемы прирастут в производстве почти на 30 %. Две площадки производственные мы откроем с нуля. Строители уже сейчас начали там ремонтные работы, и дальше мы будем приглашать на работу швей, специалистов. В общем, развивать производство.