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Как и чем украшали ёлку в СССР? В Борисове показали, как выглядела новогодняя красавица в то время

19 декабря 2022 20:30
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Новости Беларуси. Окунуться в прошлое и насладиться новогодней атмосферой. Проект «Ретро-елка» стартовал в территориальном центре социального обслуживания населения Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участники акции принесли игрушки советских времен и украсили ими новогоднее дерево.

К необычному проекту присоединилась и наш корреспондент Анна Куртасова.

Как и чем украшали ёлку в СССР? В Борисове показали, как выглядела новогодняя красавица в то время-1

В канун Нового года в Территориальном центре социального обслуживания населения Борисовского района проходит одна из самых волшебных и добрых акций – «Ретро-елка». Подопечные центра приносят игрушки и гирлянды времен СССР и все вместе украшают праздничное дерево.

Как и чем украшали ёлку в СССР? В Борисове показали, как выглядела новогодняя красавица в то время-3

Ольга Урбанович, заведующая отделением Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:
Мы работаем с гражданами пожилого возраста. И каждый год мы стараемся их заинтересовывать, придумывать для них что-то новенькое, интересненькое. Нам пришла идея нарядить ретро-елку. Эта идея нашла широкий отклик среди борисовчан.

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# Новый год # Анна Куртасова # Дед Мороз # Новости Минска и Минской области

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