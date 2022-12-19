Как и чем украшали ёлку в СССР? В Борисове показали, как выглядела новогодняя красавица в то время

К необычному проекту присоединилась и наш корреспондент Анна Куртасова.

Новости Беларуси. Окунуться в прошлое и насладиться новогодней атмосферой. Проект «Ретро-елка» стартовал в территориальном центре социального обслуживания населения Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участники акции принесли игрушки советских времен и украсили ими новогоднее дерево.

В канун Нового года в Территориальном центре социального обслуживания населения Борисовского района проходит одна из самых волшебных и добрых акций – «Ретро-елка». Подопечные центра приносят игрушки и гирлянды времен СССР и все вместе украшают праздничное дерево.

Ольга Урбанович, заведующая отделением Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:

Мы работаем с гражданами пожилого возраста. И каждый год мы стараемся их заинтересовывать, придумывать для них что-то новенькое, интересненькое. Нам пришла идея нарядить ретро-елку. Эта идея нашла широкий отклик среди борисовчан.

Подписывайтесь на нас в Telegram!