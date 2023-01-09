500 тысяч человек с инвалидностью живут в Беларуси. Как получить средства социальной реабилитации?

В нашей стране проживают около 500 тысяч человек с инвалидностью, белорусов, которым уделяют особое внимание. Поддерживать и защищать права людей с ограниченными возможностями – одно из приоритетных направлений социальной политики государства. А обеспечение нуждающихся индивидуальными средствами реабилитации – важный инструмент для достижения этой благородной цели.

Тамара Гридюшко, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Территориального центра социального обслуживания населения Центрального района г. Минска:

Технические средства реабилитации выдаются гражданам в территориальных центрах социального обслуживания Минска в соответствии с их регистрацией. Это может быть инвалидное кресло-коляска, прикроватный столик, матрас противопролежневый, диктофон, сотовый телефон и иные средства реабилитации в соответствии с показаниями медицинских работников. При себе необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также индивидуальную программу реабилитации инвалида либо заключение врачебно-консультационной комиссии. Также удостоверение, подтверждающее право на льготы.

Преодолеть физические и социальные барьеры – для многих заветная мечта, воплотить которую и помогают эти чудо-устройства. Двери в мир без границ открыты каждому. Ежегодно более 250 тысяч инвалидов получают необходимые им полезные гаджеты. Тамара Гридюшко:

Технические средства реабилитации выдаются гражданам с инвалидностью на льготных условиях, с частичной оплатой в 20-50 %, а также на безвозмездной основе. К примеру, инвалидные кресла-коляски и иные средства реабилитации.

В новый год с новыми правилами. С января 2023-го тех, кому положены бесплатные или льготные средства реабилитации, стало в разы больше. Людям с инвалидностью 3-й группы безвозмездно будут выдавать опорные трости, костыли, бандажные изделия и ортопедические стельки, а детям с ограниченными возможностями – приспособления для купания и трехколесные велосипеды. Также на условиях оплаты половины стоимости инвалиды 1-й группы смогут получить ступеньки к ванне, а инвалиды 3-й группы по слуху – световой будильник и цифровой сигнализатор.