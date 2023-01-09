Декабрь в Беларуси повторил рекорд 1981 года по количеству осадков

Новости Беларуси. Достаточно сложные погодные условия сохраняются в Беларуси: метель, сильный ветер, гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается температуры воздуха, днем синоптики ожидают от 1 до 7 °С мороза, а вот по юго-западу – +1…+6 °С. В зависимости от температуры будет определяться и характер осадков в регионах: снег, мокрый снег, а местами и дождь.

А вот в декабре количество осадков по стране превысило климатическую норму на 75 %. Последний месяц 2022 года повторил рекорд декабря 1981.