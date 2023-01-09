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Православные верующие отмечают Святки. Чему стоит посвятить это время?

09 января 2023 08:40
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Святки. Такое название получили дни, наступающие после встречи Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Святки. Чему стоит посвятить это время?-1

Это особое время, которое длится до Крещения Господня и Богоявления. Почти две праздничные недели – время для радости, веселья и, конечно же, милосердия. По доброй белорусской традиции до 15 января в стране проходит акция «Наши дети». Ее суть понятна всем, кто успел или еще планирует навестить ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Это значит, что сюрпризы и подарки порадуют еще многих. Не забыты и люди пожилого возраста. Акция «От всей души» – инициатива Президента и отличный повод окружить одиноких бабушек и дедушек заботой и теплом.

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# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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