Хочется бургер, но лень выходить из дома? Вот простой и очень вкусный рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень простой, но вкусный бургер с куриной отбивной.

Отобьем куриное филе. Чтобы не испачкать кухню при отбивании мяса, накроем все целлофановым пакетиком. Немного присыпем солью.

Разогреваем сковородку. Наливаем масло. Обжариваем отбивную. Перед тем как резать овощи, после сырого мяса нужно обязательно помыть доску.

Нарезаем огурец. Разрезаем булочку вдоль.

Куриное филе готовится очень быстро, тем более мясо уже отбито. Перекладываем все на доску. На этой же сковородке обжарим булочку.