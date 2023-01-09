Прямой эфир

Хочется бургер, но лень выходить из дома? Вот простой и очень вкусный рецепт

09 января 2023 09:04
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простой, но вкусный бургер с куриной отбивной.

Хочется бургер, но лень выходить из дома? Вот простой и очень вкусный рецепт-1

Хочется бургер, но лень выходить из дома? Вот простой и очень вкусный рецепт-3

Отобьем куриное филе. Чтобы не испачкать кухню при отбивании мяса, накроем все целлофановым пакетиком. Немного присыпем солью.

Хочется бургер, но лень выходить из дома? Вот простой и очень вкусный рецепт-6

Разогреваем сковородку. Наливаем масло. Обжариваем отбивную.

Перед тем как резать овощи, после сырого мяса нужно обязательно помыть доску.

Хочется бургер, но лень выходить из дома? Вот простой и очень вкусный рецепт-9

Нарезаем огурец. Разрезаем булочку вдоль.

Хочется бургер, но лень выходить из дома? Вот простой и очень вкусный рецепт-12

Куриное филе готовится очень быстро, тем более мясо уже отбито. Перекладываем все на доску. На этой же сковородке обжарим булочку.

Хочется бургер, но лень выходить из дома? Вот простой и очень вкусный рецепт-15

Булочка готова. Нижнюю часть смазываем сливочным сыром. Выкладываем отбивные, свежий огурец. Добавим чуть-чуть соли и греческий йогурт. Накрываем все верхней булочкой. А чтобы ничего не распалось, воспользуйтесь шпажкой. Завтрак готов.

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