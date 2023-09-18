500 коров дают 16 тонн молока в сутки. В чём секрет надоя гомельских животноводов?

Новости Беларуси. Уйти от диких ферм и строить современные молочно-товарные комплексы. Такое поручение главы государства нельзя рассматривать иначе, чем инвестиции в будущее. На фоне геополитического кризиса цены на продовольствие в мире продолжают расти. И белорусская молочка, успевшая стать брендом на рынках соседних стран, все больше пользуется спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное – не упустить возможность. Так, в Жлобинском районе сейчас идет строительство двух молочно-товарных комплексов. После их ввода поголовье коров в регионе вырастет на полторы тысячи, за ним и выпуск молока. Продолжит тему Анна Корольчук.

Цены на молоко в мире бьют рекорды: в 2022 году на мировом рынке достигли 60 долларов за 100 килограмм, сегодня стоимость держится на уровне 50-ти. Продукт остается высокомаржинальным. Наше государство давно инвестирует в молочную отрасль: льготные кредиты, субсидии и беспроцентные займы. Способы оказания помощи разные, но в последнее время на повестке модернизация. Большой процент молочно-товарных комплексов устарел, поручение Президента – построить по 10 современных МТК в каждой области и уходить от «диких» ферм. «Дворец – дай бог, но мы такие не построим везде». Лукашенко побывал на ферме в Оршанском районе.

Современные комплексы – это здоровое поголовье и как следствие продукция экстракласса. В Гомельской области ситуацию называют достаточно сложной, ее контролируют в том числе правоохранители. Только за первое полугодие 2023 года было выявлено более 100 уголовно наказуемых деяний в хозяйствах региона, вскрыта схема по сокрытию падежа скота.

Впрочем, плохой пример не заразителен. Ответственных руководителей – больше. Хозяйство «Антоновка-Агро» – один из лидеров в животноводстве Жлобинского района. На комплексе в деревне Цупер содержат более 500 коров, в сутки они дают 16 тонн молока.

Игорь Клименко, директор филиала «Антоновка-Агро» предприятия «Гомельоблгаз»:

25 литров на голову мы доим молока. Это совокупность всех наших подходов: это и генетика, и осеменение наших буренок, и дальнейшее улучшение их генетически. Также хорошая кормовая база, которая год от года улучшается.

По соседству возводят новый комплекс на 720 голов. Современный и технологичный, он позволит увеличить производство молока вдвое. Используют доильную установку типа «параллель», благодаря ей процесс доения стада станет быстрее. Заполнить комплекс животными планируют в течение следующего года.

Однако оборудование, даже самое передовое, не принесет желаемого результата при неумелом подходе. Чтобы молочно-товарный комплекс работал эффективно нужно учитывать все факторы – от ветеринарного сопровождения до рациона питания. В хозяйстве «Лукское» за пятнистыми кормилицами присматривает целый штат врачей. Здоровье буренок напрямую зависит от того, что они едят.

Сергей Гайков, директор предприятия «Рогачевский МКК-сервис»:

Кормим мы их специальной кормовой смесью. Здесь у нас присутствует сенаж из бобовых трав, кукуруза – зеленая масса, силос прошлогодний, солома концентрированная – в корма сюда добавляем. Также в свободном доступе у них находятся все минералы, витамины. Правильно сбалансировать кормосмесь, подготовить для животных – это залог успеха.

Меню для животных составляют с научным подходом. Для телят производят комбикорм с добавлением сухого молока, а их молодых «мамочек» для восстановления сил отпаивают водой с витаминным энергетиком. К коровам здесь относятся с любовью, они отвечают тем же.

Анна Корольчук, корреспондент:

В месяц эти буренки дают более 400 тонн молока, все оно отправляется на Рогачевский молочноконсервный комбинат. Впрочем, вопрос не только в количестве, но и в качестве. 80 % – сорт экстра, оно идет на производство питания для маленьких детей.