Подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами Беларуси и Краснодарского края

Подписано соглашение между правительствами Беларуси и Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 сентября, делегацию из российского региона во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым принимали в Совете министров.

Это третья встреча правительств за полтора года. Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сотрудничество с Краснодарским краем является примером партнерства в рамках Союзного государства. Цифры товарооборота – лучшее тому подтверждение. Сегодня есть и динамично развиваются совместные проекты в сфере машиностроения. Примечательно, что производство техники не ограничено моделями, востребованными только в Краснодарском крае, стороны учитывают потребности соседних регионов. Особое внимание – сельхознаправлению. Как подчеркнул губернатор Краснодарского края, регион является гарантом продовольственной безопасности России. В условиях беспрецедентных санкций сотрудничество с Беларусью оказалось крайне важным и плодотворным.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края (Россия):

В том числе благодаря вашим личным решениям сегодня агропромышленный комплекс края, как губернатор Краснодарского края говорю, мы уверены в завтрашнем дне. Уверены с точки зрения обеспеченности современнейшей сельскохозяйственной техникой в целом нашего агропромышленного комплекса. Белорусский транспорт также остается востребованным в этом российском регионе. Краснодарский край закупает 90 единиц трамваев, однако, как подчеркнул губернатор, в перспективе потребуется больше – в регионе активно прокладывают новые пути.