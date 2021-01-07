500 компьютеров закупили для школ Витебской области. Средства выделило Минобразования

Новости Беларуси. В школы Витебской области закупили полтысячи единиц современной компьютерной техники. Деньги, а это более миллиона рублей, выделило Министерство образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сертификат на компьютерный класс вручили 4-й витебской школе. Здесь ученики разрабатывают и реализуют различные веб-квесты. Их работа в соавторстве со студентами Витебского университета имени Машерова по продвижению национальных брендов через Instagram-маски попала в финал конкурса «100 идей для Беларуси».

Наталья Данилова, директор средней школы № 4 Витебска:

Эти новые компьютеры, конечно, будут использованы для того, чтобы мы и дальше шли, может быть, не очень большими, но уверенными шагами в развитии собственного учебного учреждения, в развитии педагогов и учащихся, в развитии их информационных компетенций. Потому что сейчас в современном мире это очень важно.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Распределяли, сразу скажу, именно по тем школам, где есть сегодня действительно острая нехватка, не в том даже плане, что их мало, а там, где ведется очень серьезная работа в этом направлении. Видим, что уже все работает. Дети даже приходят работать на каникулах. Абсолютно уверены, что в этой школе будут компьютерные классы все загружены.