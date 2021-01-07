«Это день нашего спасения». Протоиерей Александр Якутик рассказывает о богослужениях в Минске на Рождество

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент.

Протоиерей Александр Якутик, клирик Свято-Петро-Павловского собора Минска:

Светлое Христово Рождество совершается торжественно всегда в православной церкви, потому что это день нашего спасения, день когда Спаситель явился на землю для того, чтобы совершить наше спасение.

В нашем храме совершались три божественные литургии в этот праздник. Вечером у нас тоже будет (в 16:00) торжественное всенощное бдение совершаться, праздничное. В Соборе Пресвятой Богородицы, поскольку именно она матерь Господа нашего Иисуса Христа. Мы приглашаем всех, кто хочет разделить эту радость.

Праздник Рождества Господня совершается не один день. Впереди еще целая неделя. Святки продолжаются, поэтому, пожалуйста, всегда человек может зайти в храм, помолиться, воздать хвалу Господу Богу.