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«Это день нашего спасения». Протоиерей Александр Якутик рассказывает о богослужениях в Минске на Рождество

07 января 2021 12:54
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Это день нашего спасения». Протоиерей Александр Якутик рассказывает о богослужениях в Минске на Рождество-1

Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент.

«Это день нашего спасения». Протоиерей Александр Якутик рассказывает о богослужениях в Минске на Рождество-4

Протоиерей Александр Якутик, клирик Свято-Петро-Павловского собора Минска:
Светлое Христово Рождество совершается торжественно всегда в православной церкви, потому что это день нашего спасения, день когда Спаситель явился на землю для того, чтобы совершить наше спасение.

В нашем храме совершались три божественные литургии в этот праздник. Вечером у нас тоже будет (в 16:00) торжественное всенощное бдение совершаться, праздничное. В Соборе Пресвятой Богородицы, поскольку именно она матерь Господа нашего Иисуса Христа. Мы приглашаем всех, кто хочет разделить эту радость.

Праздник Рождества Господня совершается не один день. Впереди еще целая неделя. Святки продолжаются, поэтому, пожалуйста, всегда человек может зайти в храм, помолиться, воздать хвалу Господу Богу.

«Это день нашего спасения». Протоиерей Александр Якутик рассказывает о богослужениях в Минске на Рождество-7

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