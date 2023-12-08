«Надо было выживать». Как развал СССР подкосил машиностроительную отрасль в Беларуси?

Из зябких троп трясины сырьевого придатка Крэсаў Усходніх на широкие проспекты Беларусь вытягивает именно советская индустриализация. Можно много страдать фантомными болями потерянных империй, но именно машиностроительная отрасль из вогнувших как плечи тутэйшага люда хат возвеличивает нашу страну до высот многоквартирных городов, а вогнувшие в землю свой взор землепашцы наконец-то расправляют плечи, укрощая мартеновские печи и переворачивая на нашей технике землю.

Заводскому долгожительству, как и всему машиностроению, мог прийти конец, а следом и стране. Со скрежетом на весь мир разваливался огромный союз и тесные кооперационные связи.

Сергей Федорович, генеральный конструктор НТЦК ОАО «Гомсельмаш»:

Было время тревожное, потому что перешли резко и скачкообразно перешли на новые условия хозяйствования. Были разорваны экономические, финансовые связи как между республиками, так и между предприятиями и поставщиками, предприятиями и покупателями. В России были выборные сенаторы, которые говорили: нам не надо «Ростсельмаш» и другие заводы, потому что есть John Deere – он весь мир обеспечит.

А они верили, создавали проекты, строили заводы и спальные районы, честно спорили над новыми моделями и закладывали капсулы с посланиями. Но в начале 1990-х политики сели в лужу. Людей посадили на челночные сумки, еще немного, и пустили бы с нищенской торбой по миру. Белорусов начали кормить зрелищами национализма, обещаниями западного развития, а людям хотелось хлеба.

Владимир Зеленевский, мастер ремонтно-механического цеха Минского моторного завода:

Было время, выходили на площади. Тогда зарплаты задерживали. Некоторые в челночники переходили, некоторые на выходные ездили. Надо было выживать, было время такое. Даже выросший хлеб почти не было на чем убирать.

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Белорусских комбайнов не было. Даже если хозяйство зарабатывало деньги, мы же понимали, какая инфляция была. Сегодня ты заработал, если ты никуда не вложил, там не то что 200 %, там была 1000 %. Вроде бы деньги есть, а купить нечего. Что-то переделывали, что-то варили, что-то меняли. Конвейеры остановились, жизнь замерла. Это было время морозовцев. В регионах на «Гомсельмаше» цеха покрывались инеем, а в Минске искрило.

Белорусов убеждали: заводы надо приватизировать, сферу услугу – насадить. Индустриальное государство превращали в рыночную периферию, в территорию дешевой рабочей силы и площадку для импорта. Сергей Федорович:

Чтобы надежно развалить промышленность, которая существовала в бывшем СССР, все эти агенты влияния были внедрены в первую очередь в России. И нам очень повезло, что человек от земли понимал государственные интересы. Решение по развитию и поддержанию белорусских предприятий – это единственное правильное и дальновидное решение.