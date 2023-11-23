Прямой эфир

50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы?

23 ноября 2023 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Макеева, корреспондент:
Отправляемся в Брест, город над Бугом. Столица фонарей определенно сделает ваш выходной, а мы подскажем маршрут.

50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы?-1

Музей железнодорожной техники уже 20 лет увозит туристов в прошлое. 30 тысяч метров квадратных. Более 50 единиц: паровозы, тепловозы, пассажирские вагоны. Эти ласточки – вестники прогресса и чудеса инженерной мысли.

За сезон собирают 6 тонн улиток. Поговорили с белорусами, которые открыли необычный бизнес – подробности в видео.

Вашему вниманию господин-старожил. Пассажирский вагон бывшей Рязано-Уральской железной дороги 1895 года. Дуб по сей день в отличной форме, из дерева даже рама.

50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы?-4

Юрий Заяц, заведующий Музеем железнодорожной техники в Бресте:
Когда мы начали заниматься реставрацией, у нас возникли трудности с чертежами. И мы обратились к Музею железнодорожной техники в Санкт-Петербурге. Но чертежей на эти вагоны нет. Эти вагоны в 50-е годы переделывались под общий вагон. Мы сделали то же самое. По сути, в таком вагоне мог проехаться Булгаков, Чехов.

50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы?-7

А это паровоз немецкой постройки 52-й серии. Развивал скорость 80 км/ч.

Юрий Заяц:
Гитлер дал команду спроектировать этот паровоз, с середины 1942 года их выпускали. Паровозы показали себя с самой лучшей стороны. После ВОВ, когда мы взяли большое количество этих паровозов в качестве трофея, использовались при восстановлении народного хозяйства.

Подробности в видео.

# Музеи Бреста # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посуда, игрушки и даже светильники. Белорус делает невероятные изделия из дерева – побывали в гостях
23 ноября 2023 13:35

Посуда, игрушки и даже светильники. Белорус делает невероятные изделия из дерева – побывали в гостях

Республиканский форум сельской молодёжи примут Клецкий и Несвижский районы
23 ноября 2023 11:49

Республиканский форум сельской молодёжи примут Клецкий и Несвижский районы

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом
23 ноября 2023 11:37

Как приготовить сочный бургер дома? Шеф-повар поделился рецептом