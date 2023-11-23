50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы?

Анастасия Макеева, корреспондент: Отправляемся в Брест, город над Бугом. Столица фонарей определенно сделает ваш выходной, а мы подскажем маршрут.

Музей железнодорожной техники уже 20 лет увозит туристов в прошлое. 30 тысяч метров квадратных. Более 50 единиц: паровозы, тепловозы, пассажирские вагоны. Эти ласточки – вестники прогресса и чудеса инженерной мысли.

За сезон собирают 6 тонн улиток. Поговорили с белорусами, которые открыли необычный бизнес – подробности в видео.

Вашему вниманию господин-старожил. Пассажирский вагон бывшей Рязано-Уральской железной дороги 1895 года. Дуб по сей день в отличной форме, из дерева даже рама.