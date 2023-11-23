50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы?

Анастасия Макеева, корреспондент:
Отправляемся в Брест, город над Бугом. Столица фонарей определенно сделает ваш выходной, а мы подскажем маршрут.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Отправляемся в Брест, город над Бугом. Столица фонарей определенно сделает ваш выходной, а мы подскажем маршрут.
Музей железнодорожной техники уже 20 лет увозит туристов в прошлое. 30 тысяч метров квадратных. Более 50 единиц: паровозы, тепловозы, пассажирские вагоны. Эти ласточки – вестники прогресса и чудеса инженерной мысли.
За сезон собирают 6 тонн улиток. Поговорили с белорусами, которые открыли необычный бизнес – подробности в видео.
Вашему вниманию господин-старожил. Пассажирский вагон бывшей Рязано-Уральской железной дороги 1895 года. Дуб по сей день в отличной форме, из дерева даже рама.
Юрий Заяц, заведующий Музеем железнодорожной техники в Бресте:
Когда мы начали заниматься реставрацией, у нас возникли трудности с чертежами. И мы обратились к Музею железнодорожной техники в Санкт-Петербурге. Но чертежей на эти вагоны нет. Эти вагоны в 50-е годы переделывались под общий вагон. Мы сделали то же самое. По сути, в таком вагоне мог проехаться Булгаков, Чехов.
А это паровоз немецкой постройки 52-й серии. Развивал скорость 80 км/ч.
Юрий Заяц:
Гитлер дал команду спроектировать этот паровоз, с середины 1942 года их выпускали. Паровозы показали себя с самой лучшей стороны. После ВОВ, когда мы взяли большое количество этих паровозов в качестве трофея, использовались при восстановлении народного хозяйства.
Подробности в видео.