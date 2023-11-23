За сезон собирают 6 тонн улиток. Поговорили с белорусами, которые открыли необычный бизнес

Анастасия Макеева, корреспондент:

Недалеко от Бреста есть настоящее улиточное государство, где можно найти релакс, терапию, деликатесы и вечную молодость, туда и отправляемся.

50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы – подробности здесь.

Улитки в тренде. Пять лет назад перспективу разглядела экономист, преподаватель бизнес-планирования Ирина Пилипчук. Вместе с супругом рискнули. Прошли обучение в странах-соседках и открыли фермерское хозяйство по выращиванию средиземноморских улиток. Они нежнее и вкуснее виноградных.