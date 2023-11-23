За сезон собирают 6 тонн улиток. Поговорили с белорусами, которые открыли необычный бизнес
Анастасия Макеева, корреспондент:
Недалеко от Бреста есть настоящее улиточное государство, где можно найти релакс, терапию, деликатесы и вечную молодость, туда и отправляемся.
50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы – подробности здесь.
Улитки в тренде. Пять лет назад перспективу разглядела экономист, преподаватель бизнес-планирования Ирина Пилипчук. Вместе с супругом рискнули. Прошли обучение в странах-соседках и открыли фермерское хозяйство по выращиванию средиземноморских улиток. Они нежнее и вкуснее виноградных.
Ирина Пилипчук, хозяйка улиточной фермы:
Это африканская улитка, ее можно заводить как домашнего питомца. Улитки очень контактные, они уже живут у нас около года. На всех экскурсиях они позируют, деток удивляют.
Только за этот сезон семейный бенд собрал около 6 тонн улиток. Дружат с белорусскими шеф-поварами, экспортируют в Россию и Казахстан. Деликатес в панцире. Еще римляне брали в военный поход улиток. Белка в них больше, чем в куриной грудке. Много аминокислот, микроэлементов, витаминов групп В и С.
Подробности в видео.