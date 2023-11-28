Узбекские врачи перенимают опыт белорусских онкологов в рамках медицинского форума

Врачи из Узбекистана перенимают опыт белорусских онкологов. Сегодня, 28 ноября, продолжается работа международного форума «Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан – Беларусь». О его проведении договорились президенты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амрилло Иноятов, министр здравоохранения Узбекистана: Последние годы белорусская медицина, медицинское образование, а также наука и фармацевтика сильно действительно развивались. И развиваются. А именно, мы почему здесь находимся, в Беларуси, по всем направлениям мы хотим сотрудничать. Потому что белорусская медицина известна не только в странах СНГ, но и во всем мире.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Мы, безусловно, надеемся, что к нам, как и раньше, так и будут приезжать пациенты из Узбекистана, которые какие-то конкретные виды помощи не могут получить в Узбекистане. Та же CAR-T терапия, мы пока являемся единственными на территории постсоветского пространства, где выполняются такие методы лечения. И к нам едут активно пациенты из России, и мы надеемся, что узбекские коллеги тоже поймут, что можно многих пациентов не списывать на симптоматику, а посылать сюда на лечение.

Напомним, накануне ведущие отечественные онкологи, кардиологи и неонатологи в Узбекистане стали участниками Дней здравоохранения и медобразования Беларуси. Там наши специалисты провели высокотехнологичные операции, консилиумы, семинары и мастер-классы.