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Члены Совета Республики 5 мая проводят приём граждан в Брестской области

05 мая 2025 06:17
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Члены Совета Республики 5 мая работают в Брестской области. В регионе пройдет единый день приема граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Члены Совета Республики 5 мая проводят приём граждан в Брестской области-2

Как показывает практика, вопросов, с которыми приходят граждане во время таких приемов, немало. Люди в основном говорят о житейском – улучшении условий жизни, ремонте дорог и мостов. Власть людей слышит, видит проблемы и стремится своевременно их решать. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет 5 мая прием граждан в Жабинковском райисполкоме, вице-спикер Сергей Хоменко будет работать в Ляховичах. Всего сенаторы направятся в 16 районов Брестского региона.

# Прием граждан

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