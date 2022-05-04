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5 мая Сергей Рачков встретится с гражданами. Как попасть на приём к сенатору?

04 мая 2022 06:34
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан важна для всей вертикали власти как для законотворческой работы, так и для решения вопросов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 мая Сергей Рачков встретится с гражданами. Как попасть на приём к сенатору?-1

Парламентарии продолжают вести диалог с населением. Так, уже 5 мая граждан выслушает Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности. Прием пройдет с 10:00 до 12:00 по предварительной записи. Для этого надо направить в Сенат письменное или электронное обращение.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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