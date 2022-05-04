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Изменения в Уголовный кодекс. Что обсудят на заседании Совета Республики 4 мая?

04 мая 2022 06:20
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Новости Беларуси. Новый этап развития белорусского государственного строительства и отечественного парламентаризма продолжается в нашей стране по результатам проведенного референдума. 4 мая состоится заседание восьмой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в Уголовный кодекс. Что обсудят на заседании Совета Республики 4 мая?-1

В повестке сенаторов – различные проекты законов. Рассмотрят и изменения в Уголовный кодекс. Соответствующий законопроект был принят парламентариями в двух чтениях. Одна из основных целей документа – борьба с террористической деятельностью. Отметим, что в развитие новой Конституции предстоит принять около 100 нормативно-правовых актов. Депутаты учитывают предложения граждан, озвученные в рамках работы по подготовке Основного закона.

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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