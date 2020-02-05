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5 февраля в Минске стартует XXVII международная книжная выставка-ярмарка

05 февраля 2020 06:47
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Новости Беларуси. Зарубежная литература в белорусском переводе, автограф-сессии и презентации новинок. В Минске 5 февраля открывается 27-я международная книжная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 февраля в Минске стартует XXVII международная книжная выставка-ярмарка-1

Поэтический автобус, мастер-классы и бестселлеры. Что интересного будет на 27-й Международной книжной выставке в Минске

Центральным же экспонентом вернисажа станут США. Своими секретами успеха поделится популярный американский писатель Дуглас Мак.

5 февраля в Минске стартует XXVII международная книжная выставка-ярмарка-4

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Перамовы ішлі на працягу некалькіх гадоў. Мы ўдзячныя гэтай краіне, Злучаным Штатам Амерыкі, спадарыне Джэніфер Мур, за тое, што ў нас у такім фармаце адбываецца ўдзел ЗША. Вельмі шмат адукацыйных праграм, якія скіраваны на беларускую моладзь. Вельмі шмат праграм, звязаных з паказам літаратуры на англійскай мове.

Безумоўным лідэрам з’яўляецца Наталля Батракова. Аляксандр Карлюкевіч пра Мінскую міжнародную кніжную выставу-2020 і попыт на беларускую літаратуру

В рамках минского форума запланировано около 500 мероприятий. Книжный ажиотаж обещает привлечь более 60 тысяч посетителей.

5 февраля в Минске стартует XXVII международная книжная выставка-ярмарка-7

# Книги # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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