5 февраля в Минске стартует XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Новости Беларуси. Зарубежная литература в белорусском переводе, автограф-сессии и презентации новинок. В Минске 5 февраля открывается 27-я международная книжная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Перамовы ішлі на працягу некалькіх гадоў. Мы ўдзячныя гэтай краіне, Злучаным Штатам Амерыкі, спадарыне Джэніфер Мур, за тое, што ў нас у такім фармаце адбываецца ўдзел ЗША. Вельмі шмат адукацыйных праграм, якія скіраваны на беларускую моладзь. Вельмі шмат праграм, звязаных з паказам літаратуры на англійскай мове.

Безумоўным лідэрам з’яўляецца Наталля Батракова. Аляксандр Карлюкевіч пра Мінскую міжнародную кніжную выставу-2020 і попыт на беларускую літаратуру

В рамках минского форума запланировано около 500 мероприятий. Книжный ажиотаж обещает привлечь более 60 тысяч посетителей.