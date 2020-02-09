27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу

Начало церемонии запланировано на 15:00. А уже через полчаса на центральной площадке национального стенда Беларуси состоится награждение победителей акции «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет».

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

В 2020 году выставка собрала экспонентов из 30 стран. На площадке свои литературные новинки представили известные зарубежные писатели. В качестве почетного гостя выступила Россия, а центральный экспонент салона – Соединенные Штаты Америки.