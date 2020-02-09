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27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу

09 февраля 2020 11:48
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Новости Беларуси. Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу. 9 февраля состоится официальное закрытие форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу-1

Начало церемонии запланировано на 15:00. А уже через полчаса на центральной площадке национального стенда Беларуси состоится награждение победителей акции «Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет».

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В 2020 году выставка собрала экспонентов из 30 стран. На площадке свои литературные новинки представили известные зарубежные писатели. В качестве почетного гостя выступила Россия, а центральный экспонент салона – Соединенные Штаты Америки.

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу-4

Форум в этом году вышел за пределы выставочного комплекса на проспекте Победителей. Так, в кафе и ресторанах в эти дни предлагали литературное меню, ряд встреч с писателями принял книжный магазин «Светоч».

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу-7

# Книги # общество # Фотофакт

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