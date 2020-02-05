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Землю с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе передали соотечественникам погибших солдат

05 февраля 2020 06:34
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Новости Беларуси. К 75-летию Великой Победы: землю, собранную с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе, передали соотечественникам погибших солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землю с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе передали соотечественникам погибших солдат-1

Землю с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе передали соотечественникам погибших солдат-3

В Придвинье более сотни братских могил, где вечный покой рядом с братьями по оружию обрели около полутысячи армян. Церемония передачи земли состоялась в деревне Шапуры, на самом большом воинском захоронении Беларуси. Свыше 17 тысяч бойцов Красной Армии – россияне, украинцы, евреи, башкиры, татары. На мемориальных досках и 85 армянских фамилий.

Землю с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе передали соотечественникам погибших солдат-6

Армен Гевондян, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Беларуси:
Представители всех народов понесли тяжелые утраты. И та работа, которая в Беларуси проводится в рамках выявления новых исторических данных, новых фамилий, и передачи горстки земли на родину… Я думаю, для людей было бы очень и очень тепло на душе узнать, где захоронен его дед или прадед.

Землю с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе передали соотечественникам погибших солдат-9

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:
Приезжают уже не только внуки, в основном, приезжают правнуки, даже четвертое поколение приезжает, чтобы отдать дань памяти. И очень приятно, что мы продолжаем открывать новые фамилии, новые имена. За 2019 год мы открыли более новых 3 000 фамилий и более 6 000 нанесли на мемориалы и обелиски.

Землю с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе передали соотечественникам погибших солдат-12

Череду памятных событий, посвященных 75-летию Победы, продолжила презентация уникальной книги «Воины-армяне в боях за Беларусь». Это итог шестилетней работы группы историков-энтузиастов. Благодаря их кропотливому труду были подняты тысячи архивных документов, обнаружены утерянные фамилии героев и их биографические данные.

Землю с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе передали соотечественникам погибших солдат-15

# Великая Отечественная война # общество # Армен Гевондян # Владимир Терентьев # Фотофакт

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