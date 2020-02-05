Землю с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе передали соотечественникам погибших солдат

Новости Беларуси. К 75-летию Великой Победы: землю, собранную с мест захоронений воинов-армян в Витебском районе, передали соотечественникам погибших солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Придвинье более сотни братских могил, где вечный покой рядом с братьями по оружию обрели около полутысячи армян. Церемония передачи земли состоялась в деревне Шапуры, на самом большом воинском захоронении Беларуси. Свыше 17 тысяч бойцов Красной Армии – россияне, украинцы, евреи, башкиры, татары. На мемориальных досках и 85 армянских фамилий.

Армен Гевондян, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Беларуси:

Представители всех народов понесли тяжелые утраты. И та работа, которая в Беларуси проводится в рамках выявления новых исторических данных, новых фамилий, и передачи горстки земли на родину… Я думаю, для людей было бы очень и очень тепло на душе узнать, где захоронен его дед или прадед.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:

Приезжают уже не только внуки, в основном, приезжают правнуки, даже четвертое поколение приезжает, чтобы отдать дань памяти. И очень приятно, что мы продолжаем открывать новые фамилии, новые имена. За 2019 год мы открыли более новых 3 000 фамилий и более 6 000 нанесли на мемориалы и обелиски.