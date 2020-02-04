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Маргаритки и тюльпаны цветут в Минской области зимой из-за аномальной погоды

04 февраля 2020 19:26
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Новости Беларуси. Во многих районах Минской области начали появляться почки на деревьях, а на клумбах – цветы, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

Маргаритки и тюльпаны цветут в Минской области зимой из-за аномальной погоды-1

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Если в декабре красивые растения можно было встретить местами, как например, примулу в Молодечно, то теперь это массовое явление. В Столбцовском районе цветут маргаритки, а в том же Молодечно – подснежники, даже уже восходят тюльпаны. По словам местных биологов, причина этому – аномально теплая погода и частые дожди.

Маргаритки и тюльпаны цветут в Минской области зимой из-за аномальной погоды-4

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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