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4G уже работает на всех станциях и перегонах Минского метрополитена

17 июня 2019 16:57
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Новости Беларуси. Сеть 4G теперь работает на всех станциях и перегонах минского метро. При определенных условиях в тоннеле скорость приема-передачи доходит до 75 мегабит в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас специалисты компании-оператора ждут, когда появится постоянная нагрузка на сеть, после чего проведут оптимизацию оборудования. Проект развития 4G в Минском метрополитене стал одним из ключевых в подготовке отечественных телеком-операторов к проведению вторых Европейских игр. Также полностью обеспечено покрытие всех спортивных объектов, задействованных на Играх, а также основные места пребывания болельщиков.

Больше новостей экономики за 17 июня здесь.

# Интернет # общество # Сергей Савицкий

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