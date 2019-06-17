Новости экономики за 17.06.2019

Новости Беларуси. Какой процент белорусов предпочитает копить рубли, и где уже работает сеть 4G? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4G уже работает на всех станциях и перегонах Минского метрополитена
УЖЕ 35,5 % БЕЛОРУСОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В РУБЛЯХ. ГОД НАЗАД ЭТА ЦИФРА БЫЛА 23,8 %
Белорусы все больше доверяют национальной валюте. За год количество тех, кто хранит сбережения в рублях, увеличилось почти на 12 %. Параллельно с этим растет и доверие к отечественным банкам.
В настоящее время примерно каждый третий в качестве сберегательного инструмента выбирает банковский депозит. Доля сторонников наличности снизилась до 40 %.
«ПОЛИМИР» ПОСТРОИТ НОВУЮ УСТАНОВКУ ЗА 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Новополоцкий «Полимир» готовится к большой модернизации. На строительство новой этилен-пропиленовой установки будет потрачено более полумиллиарда долларов.
Такая установка гарантирует выпуск востребованной на рынке продукции и позволит увеличить ее производство примерно на 40 %. А это значит, что выручка от реализации прибавит более 130 миллионов долларов. Сейчас проект уже вышел на стадию обсуждения.
Маркировать продукты цветами светофора начнут в октябре. Пока добровольно
Курс биткойна установил годовой рекорд и превысил отметку 9000 долларов