Новости экономики за 17.06.2019

Новости Беларуси. Какой процент белорусов предпочитает копить рубли, и где уже работает сеть 4G? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4G уже работает на всех станциях и перегонах Минского метрополитена

УЖЕ 35,5 % БЕЛОРУСОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В РУБЛЯХ. ГОД НАЗАД ЭТА ЦИФРА БЫЛА 23,8 %

Белорусы все больше доверяют национальной валюте. За год количество тех, кто хранит сбережения в рублях, увеличилось почти на 12 %. Параллельно с этим растет и доверие к отечественным банкам.