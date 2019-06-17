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Новости экономики за 17.06.2019

17 июня 2019 16:57
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Новости Беларуси. Какой процент белорусов предпочитает копить рубли, и где уже работает сеть 4G? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4G уже работает на всех станциях и перегонах Минского метрополитена

УЖЕ 35,5 % БЕЛОРУСОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В РУБЛЯХ. ГОД НАЗАД ЭТА ЦИФРА БЫЛА 23,8 %

Белорусы все больше доверяют национальной валюте. За год количество тех, кто хранит сбережения в рублях, увеличилось почти на 12 %. Параллельно с этим растет и доверие к отечественным банкам.

Новости экономики за 17.06.2019-1

В настоящее время примерно каждый третий в качестве сберегательного инструмента выбирает банковский депозит. Доля сторонников наличности снизилась до 40 %.

 «ПОЛИМИР» ПОСТРОИТ НОВУЮ УСТАНОВКУ ЗА 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Новополоцкий «Полимир» готовится к большой модернизации. На строительство новой этилен-пропиленовой установки будет потрачено более полумиллиарда долларов.

Новости экономики за 17.06.2019-4

Такая установка гарантирует выпуск востребованной на рынке продукции и позволит увеличить ее производство примерно на 40 %. А это значит, что выручка от реализации прибавит более 130 миллионов долларов. Сейчас проект уже вышел на стадию обсуждения.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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