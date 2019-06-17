Маркировать продукты цветами светофора начнут в октябре. Пока добровольно

Новости Беларуси. Стало известно, когда продукты в Беларуси будут маркировать цветами светофора. Соответствующий документ будет принят в октябре 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что его действие распространится на все страны, входящие в Евразийский совет по стандартизации. Цветовая маркировка в виде вертикальных полос разместится на упаковке или этикетке и будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. В зависимости от содержания, полоса будет окрашена в красный, желтый или зеленый цвет. Красный цвет будет предупреждением о значительном превышении нормы. На первом этапе производители будут использовать «светофор» добровольно, но в будущем он может стать обязательным.