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Маркировать продукты цветами светофора начнут в октябре. Пока добровольно

17 июня 2019 16:56
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Новости Беларуси. Стало известно, когда продукты в Беларуси будут маркировать цветами светофора. Соответствующий документ будет принят в октябре 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что его действие распространится на все страны, входящие в Евразийский совет по стандартизации. Цветовая маркировка в виде вертикальных полос разместится на упаковке или этикетке и будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. В зависимости от содержания, полоса будет окрашена в красный, желтый или зеленый цвет. Красный цвет будет предупреждением о значительном превышении нормы. На первом этапе производители будут использовать «светофор» добровольно, но в будущем он может стать обязательным.

Больше новостей экономики за 17 июня здесь.

# Торговля в Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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