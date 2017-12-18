Новости экономики за 18.12.2017

Новости Беларуси. До 70 миллионов в год могут зарабатывать конференц-залы в столице. 10 отелей для деловых встреч проводят форумы любого масштаба и уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместимость залов до 600 человек, а вот конференц-площадки могут объединять и до 15 тысяч. Эти условия позволяют позиционировать Минск как площадку для проведения международных конференций и корпоративных мероприятий. А безвизовый въезд усиливают эту возможность.

В мире оборот мирового конгрессного рынка или индустрии встреч в 2016 году составил 885 миллиардов долларов. Один делегат приносит городу доход в четыре раза больший, чем простой турист. НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА Беларусь поставит на рынок Китая более 2000 тонн крахмала. Поднебесная уже демонстрирует большой интерес к белорусскому углеводу. За 10 месяцев поставили более 1000 тонн на китайский рынок, и уже подписаны договоренности на следующие поставки. Помимо этого Беларусь предложила Китаю дополнительно рассмотреть 14 молочных предприятий, чтобы открыть их в 2018 году для поставок на этот рынок.