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Новости экономики за 18.12.2017

18 декабря 2017 17:15
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Новости Беларуси. До 70 миллионов в год могут зарабатывать конференц-залы в столице. 10 отелей для деловых встреч проводят форумы любого масштаба и уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместимость залов до 600 человек, а вот конференц-площадки могут объединять и до 15 тысяч.

Эти условия позволяют позиционировать Минск как площадку для проведения международных конференций и корпоративных мероприятий. А безвизовый въезд усиливают эту возможность.

Новости экономики за 18.12.2017-1

В мире оборот мирового конгрессного рынка или индустрии встреч в 2016 году составил 885 миллиардов долларов. Один делегат приносит городу доход в четыре раза больший, чем простой турист.

НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

Беларусь поставит на рынок Китая более 2000 тонн крахмала. Поднебесная уже демонстрирует большой интерес к белорусскому углеводу. За 10 месяцев поставили более 1000 тонн на китайский рынок, и уже подписаны договоренности на следующие поставки. Помимо этого Беларусь предложила Китаю дополнительно рассмотреть 14 молочных предприятий, чтобы открыть их в 2018 году для поставок на этот рынок.

Новости экономики за 18.12.2017-4

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НЕ НА ШИРОКУЮ НОГУ

Организации стараются сэкономить на проведении новогодних корпоративов. Специалисты ивент-индустрии давно отмечают рачительность и бережливость руководителей большинства бюджетных компаний. Минимальная цена праздника для небольшой фирмы составляет от 2000 до 3000 рублей.

По самым скромным подсчетам, это минимум 80 рублей с человека.

Отказываются и от «дорогих» звезд эстрады, шоу-программам предпочитают конкурсы и личное общение.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,44 копейки, актуальный курс 2 рубля 2 копейки. Евро тоже в минусе на 0,81 копейки, курс на 19 декабря 2,38. За 100 российских торгуют 3 рубля 44 копейки.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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