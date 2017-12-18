Областной этап инновационного проекта «100 идей для Беларуси» прошел в Несвиже

Новости Беларуси. Это – гениально. Из почти трех сот заявок право на презентацию получила десятая часть. Молодые изобретатели и ученые – в возрасте от 11 лет – предлагали идеи в области здорового образа жизни, образовании, медицине, химии и IT.

Александр Ващула, участник областного этапа Республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси»:

Почему бы не создать программу, которая в считанные минуты, даже секунды, может вбить по ключевым словам симптомы, данные анализов лабораторных и инструментальных, и она тебе выдаст необходимое то или иное заболевание, которое ты ищешь. Если эта программа запустится в Беларуси, она позволит сэкономить миллионы долларов в год.

Вадим Машницкий, участник областного этапа Республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси»:

Я представляю белкомпьютер, который может измерять скорость, пройденное расстояние, ускорение, полный пробег. Он может управлять освещением на вашем велосипеде, включать и выключать фары в зависимости от того, темно или светло на улице.

В 2017 году в конкурсе появилась новая номинация – «инклюзивное пространство». Это проекты по включению людей с ограниченными возможностями в обычное общество. Всего в финал областного конкурса попало 15 лучших идей Минщины.