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«40 лет я шёл к этому стадиону». Солодуха анонсировал большой концерт в честь нескольких личных юбилеев

03 февраля 2019 12:39
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Новости Беларуси. Александр Солодуха анонсировал большой концерт в честь сразу нескольких личных юбилеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Заслуженный артист Беларуси – завсегдатай громких событий в разных уголках страны. Без его песен «Здравствуй чужая, милая», «Калина» не обходится ни один проект, который рассчитывает на долгое существование. В личных планах артиста – собрать в мае полные трибуны стадиона «Динамо».

«40 лет я шёл к этому стадиону». Солодуха анонсировал большой концерт в честь нескольких личных юбилеев-1

«40 лет я шёл к этому стадиону». Солодуха анонсировал большой концерт в честь нескольких личных юбилеев-3

«40 лет я шёл к этому стадиону». Солодуха анонсировал большой концерт в честь нескольких личных юбилеев-5

Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:
По стране очень много проходит таких концертов, куда люди могут прийти – вход свободный – послушать мои песни, посмотреть мое творчество.

1 мая в 15.00 – это выходной, среда – большой сольный концерт мой «Александр Солодуха 6:0». 40 лет я шел к этому стадиону.

«40 лет я шёл к этому стадиону». Солодуха анонсировал большой концерт в честь нескольких личных юбилеев-8

«40 лет я шёл к этому стадиону». Солодуха анонсировал большой концерт в честь нескольких личных юбилеев-10

Не отказывается артист и от благотворительных концертов. Только в 2018 году на таких мероприятиях зрители аплодировали Александру Солодухе на различных площадках полтора десятка раз.

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# Белорусские исполнители # общество # Александр Солодуха # Фотофакт

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