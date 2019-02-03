«40 лет я шёл к этому стадиону». Солодуха анонсировал большой концерт в честь нескольких личных юбилеев

Новости Беларуси. Александр Солодуха анонсировал большой концерт в честь сразу нескольких личных юбилеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне
Заслуженный артист Беларуси – завсегдатай громких событий в разных уголках страны. Без его песен «Здравствуй чужая, милая», «Калина» не обходится ни один проект, который рассчитывает на долгое существование. В личных планах артиста – собрать в мае полные трибуны стадиона «Динамо».
Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:
По стране очень много проходит таких концертов, куда люди могут прийти – вход свободный – послушать мои песни, посмотреть мое творчество.
1 мая в 15.00 – это выходной, среда – большой сольный концерт мой «Александр Солодуха 6:0». 40 лет я шел к этому стадиону.
Не отказывается артист и от благотворительных концертов. Только в 2018 году на таких мероприятиях зрители аплодировали Александру Солодухе на различных площадках полтора десятка раз.
6:0 в пользу молодости и оптимизма: Александр Солодуха отмечает юбилей