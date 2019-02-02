В минском зоопарке проснулся медведь, предсказывающий погоду. И опять уснул

2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. Белорусы интерпретировали праздник на свой лад. И с нетерпением ждут сигнала от медведя. Погоду диктует один из обитателей минского зоопарка.
Недавно мишка вышел из спячки. Косолапый по имени Тристан сейчас проводит свои дни в полудрёме: он, как сообщается, мало ест и редко выбирается из берлоги.
Женщина:
Зимой в природе тихо, у него есть берлога и он тихонечко там спит. Зоотехники, когда видят, что он, вроде бы, выходит, могут предложить ему еду – мясо или кашу, фрукты, морковку, батон. Но есть он, скорее всего, не будет. Он понюхает, посмотрит и пойдёт обратно в свою берлогу.
Сотрудники зоопарка говорят, что в тревожном сне Тристана виновата не только тёплая погода, но и условия проживания – шум города и неспокойные соседи.
Тристан любит спать в разных позах: высовывать из берлоги передние лапы или голову. Но чаще всего забирается в свой домик полностью и прикрывает соломой вход.
Судя по всему, весна не за горами, раз «белорусский сурок» уже не спит.
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