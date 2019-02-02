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Без существенных осадков и морозов. Погода в Минской области с 4 по 10 февраля

02 февраля 2019 19:50
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В центральном регионе страны, уверяют метеорологи, морозов опасаться не стоит. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Без существенных осадков и морозов. Погода в Минской области с 4 по 10 февраля-1

В Мяделе – пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха от -3 до +1. В Слуцке без осадков, в четверг ожидается небольшой снег. Столбик термометра опустится до -4, а вот днём будет вполне комфортно – +5. В Борисове и Вилейке – пасмурно, без существенных осадков.

В Вилейке во вторник внимательнее следует быть автомобилистам – там с большой долей вероятности обещают туман.

Температура от +5 до -2. В Столбцах также пасмурно, от -2 до +4. Солнца не обещают в Дзержинске и Старых Дорогах, минимум составит от -5 днём до +1. До 5 градусов тепла прогреется воздух в Солигорске и Логойске, осадков в этих городах не предвидится.

# Погода в Беларуси # общество

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