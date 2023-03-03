Прямой эфир

Один из лучших милиционеров Минска пошёл по стопам отца. Познакомились с династией правоохранителей

03 марта 2023 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда профессия становится судьбой. В семье Казак отец и сын на протяжении десятилетий на страже безопасности людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Олег Вячеславович на службе провел около 30 лет и прошел путь от младшего лейтенанта до подполковника. А его сын Владислав Казак уже признан лучшим молодым сотрудником РУВД Октябрьского района.

С династией милиционеров познакомилась наш корреспондент Дарья Седун.

Один из лучших милиционеров Минска пошёл по стопам отца. Познакомились с династией правоохранителей-1

Иногда профессиональный праздник становится семейным. Например, уже теперь старший лейтенант Владислав Казак стать правоохранителем решил неслучайно. Пришел по стопам отца. Сегодня он служит в РУВД Октябрьского района оперуполномоченным отдела уголовного розыска.

Один из лучших милиционеров Минска пошёл по стопам отца. Познакомились с династией правоохранителей-4

Владислав Казак, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД:
В мои обязанности входит выявление и раскрытие преступлений. Обслуживаю я территорию ЖД вокзала Минска. Специфическая территория, скажем так, нашего района. Очень много приезжих людей, уезжающих, иностранных граждан, поэтому ситуаций возникает большое количество.

Один из лучших милиционеров Минска пошёл по стопам отца. Познакомились с династией правоохранителей-7

Отец всегда был для Владислава образцом верности и долга. На службе старший Казак провел практически 30 лет. За это время Олег Вячеславович прошел путь от младшего лейтенанта до подполковника. На вызовы выезжал и днем, и ночью. И несмотря на все сложности, профессию любил и любит по-настоящему. Эта любовь по генам перешла и к сыну.

Подробности в видео.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Милиция Беларуси # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы обратились к брокерам за помощью. В итоге взяли кредит сами, ещё и остались должны посреднику
03 марта 2023 14:01

Белорусы обратились к брокерам за помощью. В итоге взяли кредит сами, ещё и остались должны посреднику

Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская
03 марта 2023 14:01

Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская

Школьник сделал видеоигру про космос! Что показали на конкурсе научно-технического творчества?
03 марта 2023 14:00

Школьник сделал видеоигру про космос! Что показали на конкурсе научно-технического творчества?