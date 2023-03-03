Один из лучших милиционеров Минска пошёл по стопам отца. Познакомились с династией правоохранителей
Новости Беларуси. Когда профессия становится судьбой. В семье Казак отец и сын на протяжении десятилетий на страже безопасности людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Олег Вячеславович на службе провел около 30 лет и прошел путь от младшего лейтенанта до подполковника. А его сын Владислав Казак уже признан лучшим молодым сотрудником РУВД Октябрьского района.
С династией милиционеров познакомилась наш корреспондент Дарья Седун.
Иногда профессиональный праздник становится семейным. Например, уже теперь старший лейтенант Владислав Казак стать правоохранителем решил неслучайно. Пришел по стопам отца. Сегодня он служит в РУВД Октябрьского района оперуполномоченным отдела уголовного розыска.
Владислав Казак, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД:
В мои обязанности входит выявление и раскрытие преступлений. Обслуживаю я территорию ЖД вокзала Минска. Специфическая территория, скажем так, нашего района. Очень много приезжих людей, уезжающих, иностранных граждан, поэтому ситуаций возникает большое количество.
Отец всегда был для Владислава образцом верности и долга. На службе старший Казак провел практически 30 лет. За это время Олег Вячеславович прошел путь от младшего лейтенанта до подполковника. На вызовы выезжал и днем, и ночью. И несмотря на все сложности, профессию любил и любит по-настоящему. Эта любовь по генам перешла и к сыну.
Подробности в видео.
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